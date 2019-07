Exprotagonista de Top Gun no estará en secuela: Soy vieja y gorda, y aparento la edad que tengo

Una de las sorpresivas ausencias que tendrá la secuela de la película Top Gun será Kelly McGillis (62), la actriz que en la cinta protagonizaba a Charlie Blackwood.



Su ausencia tiene una explicación para la artista, quien en Entertainment Tonight informó acerca de lo que pasó, puesto que los productores nunca se contactaron con ella.



"Oh Dios, no. Soy vieja y gorda y aparento la edad que tengo y eso no es lo que quieren. Prefiero mucho más sentirme segura en mi propia piel y en quién soy que dar valor a todas esas otras cosas", comentó.



Con respecto a si asistirá a los eventos promocionales de Top Gun: Maverick, McGillis dijo que "no sé cómo responder a esto porque no ha sucedido. Además, si ocurriera, tendría que evaluar dónde estoy, qué estoy haciendo, qué está pasando. No puedo proyectar lo que haré o no haré en el futuro. No tengo idea porque no sé dónde estaré".



En cuanto a si mantiene contacto con alguien del elenco, manifestó que "he hablado con un par de personas alguna vez, pero la verdad es que las películas son situaciones de trabajo muy extrañas, porque hay muchas personas que se unen de diferentes partes del mundo".