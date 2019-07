¡Explotó! Cami Gallardo se cansó de las críticas por su cuerpo y respondió duramente

La cantante nacional Camila Gallardo respondió duramente en Instagram contra quienes la critican por su delgado cuerpo.

La artista publicó unas fotografías de ella en los premios Pulsar, y pese a que muchos la alagaron, el doble de personas hizo notar lo delgada que se ve.

Los ácidos comentarios le hacen notar con bromas de mal gusto que está flaca, que parece enferma e incluso sugirieron que consume drogas.

Ante esto, la intérprete de Aquí estoy explotó: "Me cansaron wn. Me agoté de quedarme callada y tener que hacerme la loca con comentarios que me duelen y que están muy fuera de lugar", comenzó escribiendo.

"Acusar por drogas a alguien está mal, especialmente si es falso. Cabros, porfa, abran los ojos. Esta red nos está destruyendo, está destruyendo las relaciones que tenemos entre personas, está destruyendo autoestimas, está convirtiéndose en un lugar de mucho odio y prejuicio", expresó.

Agregando que "déjense de andar por la vida esparciendo caca, utilizando los defectos ajenos para sentirse mejor".

Asimismo, aseveró que "sí, soy flaca. Me encantaría tener un culo gigante, pero no lo tengo. Mala cuea. Sigo con mi vida. No voy a seguir recriminándome no haber nacido con las tallas que algunos quieren que tenga".

Finalizando con la frase "¡sé feliz por la cresta! Alégrate por el resto. Te juro que se vive mejor".