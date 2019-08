Expertos y uso de celulares en colegios: "La conversación no debe ser de tecnología, es de cuidado"

El uso de teléfonos celulares es un debate que se está abriendo en Chile, tras la consulta que el Ministerio de Educación dirigió a 350 mil directores, profesores y apoderados para enfrentar el uso o no de estos dispositivos en la sala de clases. Un tema que comentaron los expertos en infancia Vinka Jackson y Nicolás Espejo, en su columna de los miércoles en Ciudadano ADN.

Para Espejo, si bien las consultas son "la manifestación del sistema democrático", lo que las hace en principio un mecanismo saludable, su preocupación es que "en el caso de los niños, estamos preguntando cosas sin que ellos formen parte del proceso deliberativo".

Jackson respalda su opinión, con el agravante de que "en el referendo veo más un interés de los adultos o de los políticos por zanjar ciertas situaciones". Ambos enfatizan que la conversación sobre un tema como el uso de la tecnología debe ser inclusiva y continua, abarcando desde asuntos cotidianos del funcionamiento de los colegios, hasta temas más complejos como el bullying.

En todo caso, ambos coinciden en que el acceso de los niños a tecnologías como teléfonos celulares y tablets debe ser regulado, alertando que "la recomendación de asociaciones pediátricas es que no sea antes de los 12 años", indicó Jackson. Pero la prohibición no es el camino, porque "no permite una conversación más amplia, que no solo debe ser sobre la tecnología, sino sobre el cuidado".

"Las generaciones actuales no buscan información como lo hacíamos nosotros. Lo que hay que enseñar es a buscar. Tiene que haber parámetros de edad, y evaluar también las realidades de cada colegio: en una zona aislada, por ejemplo, tiene mucho más sentido el celular que en una ciudad poblada", opinó Jackson.

Espejo, en tanto, explicó que en Chile ya existen investigaciones de universidades relativas a la adicción al celular en los niños, en los que el uso temprano de tecnologías sin cuidado "tiene consecuencias neurológicas importantes, como retraso de desarrollo de habilidades cognitiva o adaptativas". Por eso, indicó, no se recomienda en ningún caso que niños menores de 18 meses estén en un tablet, y para los menores de 6 años el tiempo recomendado en contacto con una pantalla no debe superar la hora diaria.

"Los niños mayores pasan en el celular hasta ocho horas al día, cuando la recomendación es no mucho más de dos", alertó el profesional. Para él, es necesaria "una política más agresiva y formal, no solo del gobierno de Chile, también de la empresa", haciendo un llamado a la responsabilidad que le compete en el tema al sector de telecomunicaciones.

El profesional hizo énfasis en que, idealmente, los niños menores de 12 años no tengan celular. "La conversación no es si el niño debería tener o no celular en el aula, aunque hay buenas razones para decir que no. La conversación es cuál es la relación del niño con la tecnología".

Jackson también alertó sobre "la orfandad digital", un escenario en que "niños a los ocho años ven cualquier cosa sin ninguna orientación". Por eso, la psicóloga diseñó un contrato, para que padres e hijos acuerden condiciones de uso del teléfono celular, protegiéndolos de informaciones y prácticas nocivas.

En su columna, los profesionales también comentaron la polémica restricción horaria para menores que ha surgido en comunas como Las Condes, Lo Barnechea, La Florida y La Reina frente al aumento del consumo de alcohol y otras drogas. Jackson y Espejo coincidieron en que no es la solución. "Es populismo barato que no apunta a los temas de fondo", indicó el abogado y asesor de la ONU, quien cree que no podemos "seguir con estos parches" y que "no es una política pública que se puedan restringirse los derechos". Para la psicóloga, "nuevamente el paraguas fundamental es la relación de la sociedad con los niños y el acompañamiento del proceso de autonomía progresiva" y que en relación al alcohol "no se trata de demonizarlo, hay rangos de edad. Esa es la conversación que está faltando".