Expertos y proyecto de 40 horas: 'Hay amenazas terribles en torno a él que son pataletas'

Javiera Petersen, economista y subdirectora de Opeschile, y Miguel Previsto, académico del departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, analizaron en Ciudadano ADN el proyecto de jornada laboral de 40 horas, que acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados y ahora pasará a segundo trámite constitucional en el Senado.

En el marco de las movilizaciones sociales de las últimas tres semanas, Petersen considera que "se le ha dado mucha más fuerza a los trabajadores, y un poder de enunciación", lo que aceleró la aprobación del proyecto.

Previsto, en tanto, fue enfático al sostener que "es casi ofensivo, con la coyuntura, tener que dedicarle a esto millones de regresiones y cálculos", cuestionando el intento de cierta élite de instalar la idea de que "si queremos pelar mejor el chancho, podemos matar al chancho, y esa es una amenaza terrible que tenemos que ponerla por delante de los argumentos técnicos. Son pataletas de abogado".

La economista comentó cómo "nos empezamos a meter en el debate cuando desde el gobierno se dijo que esta reforma significaba 300.000 empleos menos", algo que el observatorio Opeschile se encargó de desmentir, visibilizando cómo la iniciativa podía tener "impactos no directos sobre la productividad laboral" que podían ser positivos.

Frente al estallido social que ya lleva tres semanas, y desde su disciplina, Previsto comentó que "la sociología nos decía que cada vez se hacía más probable un estallido de este tipo". Sobre la reacción del gobierno a este estallido, también señaló que "hay un asesor que es Larroulet, que ha pasado colado, él sabe que en la calle está la amenaza", añadiendo que "no es que si tuvieran calle lo estarían haciendo mejor, si algo saben es cómo ponerle problemas a la calle para que se exprese, y lo han hecho muy bien por los últimos 30 años".

Una reacción de la autoridad que para muchos ha sido tardía. Según Petersen "el gobierno queda corto con cualquier agenda social que pueda ofrecer. No hay Estado que pueda dar buenos ingresos sólo a través de reintegración y subsidios. Todos los diagnósticos llevan a la posibilidad de hacer un cambio profundo en la Constitución", remarcó.

El sociólogo, en tanto, reflexionó acerca de "que la élite se meta las manos en los bolsillos está bien, pero no podemos confiar por siempre en eso", relevando la importancia de "un Estado que genere una nueva matriz productiva pero también una nueva matriz de convivencia. No nos vamos a angustiar tanto si en el supermercado no tenemos 100 marcas de shampoo, pero sí una buena atención en el consultorio. Hay que sacar la cabeza del balde".

La violencia que ha sido producto de las manifestaciones fue otro de los temas claves de la conversación. Según Previsto, la exigencia que surge de estas manifestaciones es "el control de la fuerza productiva por parte de la sociedad, lo cual no significa que no haya mercado, y entre medio pasan muchas cosas violentas", pero en su opinión "el principio democrático lo que hace es gestionar esa violencia".

Por último, Petersen comentó que la implementación del proyecto de 40 horas tendría una "gradualidad" donde necesariamente las "empresas tendrán que reorganizar la producción".