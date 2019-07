Expertos: ¿Por qué el ocio es importante para enfrentar las vacaciones de invierno con los niños?

Como expertos en infancia, la psicóloga Vinka Jackson y el abogado Nicolás Espejo entregaron sus opiniones sobre las vacaciones de invierno y la importancia de que los padres inviten a sus hijos a enfrentar este tiempo como una oportunidad para el ocio, en una nueva columna en Ciudadano ADN, donde además reflexionaron sobre las causas del aumento en los casos de VIH en Chile.

Jackson partió haciendo énfasis en que "es una buena práctica el aburrimiento", entendido como tiempo de ocio y descanso real. Consciente de que este tiempo libre puede llegar a ser "un conflicto para sus papás", aseguró que "los niños se entretienen igual, no hay que tener un arsenal de cosas de artes plásticas, desde los recursos propios de la casa se pueden crear hartos juegos".

Espejo, asesor de la ONU en derechos de la niñez, complementó su opinión. "Hay una pérdida del tema del ocio, del no hacer, que fuercen tu imaginación para que tu mente pueda pensar espacios que no existen". El ocio, según el especialista, "no necesariamente le hace mal a los niños, es un buen ejercicio para que aprendan a leer, a buscar cómo jugar en espacios donde no está la Play o no hay un panorama. A los papás, ojo con no sobreprogramar las vacaciones que terminan siendo un régimen de actividades alternativas fuera del colegio".

La psicóloga insistió en que "jugar solo es una gran habilidad. Uno puede estar haciendo nada mirando el techo y se te ocurren cosas increíbles", mientras recalcó la importancia de mayor flexibilidad laboral para que los padres obtengan tiempo de calidad para con sus hijos en este periodo. "Uno entiende que la gente está cansada, hay papás que llegan a las nueve o diez de la noche a hacer tareas, y en vacaciones terminan llegando a comer comida congelada o delivery. Hace falta un rediseño".

Para Espejo, "el ocio es un derecho humano: el juego, el descanso, incluso el dormir, son dimensiones del desarrollo integral" de un niño. Jackson hizo un llamado a que "reivindiquemos la palabra ocio. El ocio está cargado de patanería, pereza pero es otra cosa".

Y frente a esta reivindicación del ocio, también hubo críticas a las tradicionales "tareas para la casa" que algunos colegios dejan para sus estudiantes en vacaciones. "Dos libros o trabajos de investigación, para que no pierdan el hábito, ¿el hábito de qué?", cuestionó Jackson. "La tarea es una suerte de castigo por cuotas".

Los expertos también entregaron sus impresiones sobre el fuerte aumento de casos de VIH en nuestro país. "La educación sexual ha sido por años estos programas colgando de la web del Ministerio, tan optativos que podríamos optar no hacerlos, y ahí tienes el tema del contagio", indicó Jackson. "Me sorprende la cantidad de adolescentes que anda con el condón en la billetera y después de la fiesta se les olvida usarlo".

A propósito de eso, y ante las polémicas declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien criticó el "fetiche del condón" en el que habrían caído gobiernos anteriores, la psicóloga insistió en que "más que el condón, la protección principal es la educación sexual" que debe ser "comprensiva y desde pre-kinder, con temas de autocuidado. El condón es una tremenda herramienta de protección, pero si ni uno de los dos sabe ponerlo bien, ¿de qué te sirve tener el expendedor?", reflexionó.

Para Espejo, en tanto, "no puedes solo preocuparte del virus, sino de las condiciones culturales que permiten que ese virus esté entre nosotros. La mirada debe ser más comprensiva", alertando sobre la necesidad de una educación sexual "comprensiva e integral", que tiene impacto "tanto en la disminución de enfermedades de transmisión sexual, como en una vida mejor".

"La preocupación no puede ser 'no se infecte', eso no significa nada. Ser feliz, sano, saber qué significa el goce sexual. La educación sexual integral es una concepción de bienestar amplia", indicó el abogado. Jackson lo acompañó, asegurando que Junji viene desarrollando en los últimos años trabajos de educación sexual, de género y de cuidado mutuo: "Hay papás que se imaginan que les van a entregar la Wikipedia de la educación sexual a los niños. Pero hay cosas como 'qué es un amigo', 'cómo nos cuidamos los amigos', en una era en que cualquiera es amigo en Facebook. O el buen trato versus maltrato. No hay que mirar la educación sexual con pánico".