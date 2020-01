Experto y proceso constituyente: 'Lo que se plantea no es muy diferente a Angela Merkel en Alemania'

Menos de tres meses quedan para el plebiscito constituyente, donde Chile tendrá por primera vez la oportunidad de decidir -con total libertad y en plena democracia- la Constitución con la que se construirá el país futuro.

Ciudadano ADN conversó con el abogado Javier Couso para derribar diversos mitos sobre el proceso, como la controvertida "hoja en blanco", que no significa una refundación absoluta del país como algunos sectores creen, sino que asegura que, de no haber acuerdo de dos tercios en la redacción de la nueva Constitución, no se tomará como base la Constitución de 1980.

Ante los resquemores de ciertos sectores por el inicio de un itinerario constituyente en medio de una crisis social, Couso aclaró que casi todos los países que han enfrentado este proceso es producto de una crisis. "Muchas de las Constituciones del mundo se han hecho saliendo de una guerra civil". Por eso, las opciones como la Convención Mixta o la Asamblea o Convención Constituyente, con personas elegidas por el pueblo para el proceso, son adecuadas porque “no distraen al Congreso de su trabajo”.

A la hora de optar entre estos dos modelos, Couso se declaró "firme partidario" de la Convención Constituyente, aunque "yo desdramatizaría" el triunfo de una u otra opción. Sin embargo, reconoce que estamos en una época de desprestigio a la política, por lo que se entiende que no se quiera en el proceso a gente vinculada al Congreso, advirtiendo que "hay gente en la ultraizquierda y en la ultraderecha que no está interesada en que esto ocurra, pero el país es bastante sensato".

"Hacer Constitución es una forma más elevada de legislar", planteó el experto, al tiempo que reconoció que el sistema de partidos, "por muy vilipendiado que sea", es el único que logra representar intereses amplios de la población, a diferencia de modelos como el corporativismo, y su presencia es "lo habitual en democracias bien estructuradas". Pese a eso, existen grupos que "siempre pierden" porque han estado históricamente marginados de la toma de decisiones, como las mujeres. Hoy Chile cuenta con solo un 23% de parlamentarias, por lo que "se hace razonable incentivar o asegurar incluso que haya una paridad".

En todo caso, adelantó que lo más seguro es que esa paridad sea canalizada por los partidos políticos. "Históricamente no ha habido procesos constituyentes con mayoría de independientes". Incluso, Couso vaticina una Convención Constituyente no demasiado diferente a lo que es el actual Parlamento, aunque "quizás más progresista porque ha habido una evolución a partir del 18 de octubre".

Las figuras de esa Convención Constituyente serán elegidas con el modelo proporcional, el mismo que se eligió el Parlamento. "Si usted no tiene los votos de su compañero de lista, no va a salir electo", advirtió Couso sobre un modelo habitual en el resto del mundo a la hora de elegir asambleas constituyentes. Además, como se trata de una lista abierta, es difícil que figuras con poco peso político tengan oportunidad. "Probablemente salga gente conocida, ex políticos, gente con trayectoria pública".

La Constitución actual es "de las más hiperpresidencialistas del planeta", según Couso, tomando en cuenta aspectos como que la agenda del Congreso la controla el Presidente de la República, a diferencia de Estados Unidos donde los parlamentarios definen esa agenda. "Allá no existen iniciativas del presidente", explicó el abogado, señalando que el problema es que "esto ha infantilizado al Congreso Nacional". Para Couso, "el Ejecutivo es el Poder Legislativo, y el Congreso es un mini Poder Legislativo", lo que le parece "desproporcionado".

"El que gana la presidencial en Chile se lo lleva casi todo", señaló Couso. Un escenario que se ve agravado por el fuerte centralismo de nuestro país, lo que da origen a vicios del sistema político como "parlamentarios que ponen un departamento en una región y son senadores por Valdivia o por Temuco, algo inimaginable en otros países".

Couso celebró el planteamiento de 11 "principios básicos" para la nueva Constitución que hizo el presidente Sebastián Piñera en Enade, al tiempo que criticó la "falta de aquilatamiento" por parte de sectores del empresariado. "Las cosas no se aceleran a gusto de un grupo de interés como son los empresarios", planteó el abogado, que invitó a "poner paños fríos al debate" y a "entender que el itinerario constituyente no es Ley de la República, es Constitución de la República" por lo que no durará menos de dos años.

Además, aseguró que la violencia, el desorden y los saqueos del actual estallido social "producen más incertidumbre en inversionistas extranjeros que una nueva Constitución". Un proceso en el que el empresariado no debería tener tanto resquemor, ya que "lo que plantea el Frente Amplio, el Partido Socialista o la DC no es demasiado diferente a lo que propone Angela Merkel en Alemania. Lo que pasa es que Chile está demasiado corrido a la derecha".

En ese sentido, Couso recordó su rol de colaborador de la iniciativa constituyente de Bachelet 2, ocasión donde "ni siquiera los delegados comunistas proponían nacionalizar nada". Si bien de la Constitución vigente "hay mucho que borrar para transitar a un modelo de economía social de mercado más humano", Couso aseguró que el contenido del nuevo texto "va a ser muy parecido a un país socialdemócrata europeo. El problema es que a muchos empresarios eso les parece terrible".