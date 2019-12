Experto en envejecimiento: 'Ellos son la verdadera primera línea'

Como "la verdadera primera línea", describió el director de geriatría de la Clínica Meds y director del Observatorio Nacional de Envejecimiento, Juan Carlos Molina, a los adultos mayores.

En entrevista con Ciudadano ADN, el médico describió conceptos como el "viejismo" o "miedo a envejecer, tan nefasto como el racismo". En su opinión, "el Estado es ciego y no responde a sus necesidades. No logramos invertir en justicia social para con ellos".

El envejecimiento, para Molina, más que un problema es una oportunidad. Por eso, se declara promotor del "orgullo de envejecer en Chile” y de generar una "gerontocultura que les dé oportunidades" para convertirlos en "sujetos de derecho y no de desechos", lo que, enfatizó, parte por la educación.

"Chile ya no está envejeciendo, envejeció", remarcó, pero el problema al respecto es que "estamos atrasados en políticas públicas". Según explicó, el 90% de ellos no calificaría en una encuesta CASEM como pobres al tener un bien como una casa, lo que impide su acceso a beneficios sociales, reforzando situaciones de pobreza no siempre visibilizada. Algo que, según el médico, se debe a que en Chile "no hay líderes, los que hay los tiramos para abajo. Sólo tenemos economistas, que viven en función de los números".

Una de las soluciones que Molina propone es enfatizar el "cuidado a largo plazo" que para él debería tratarse como una necesidad de emergencia, en una época donde además de la expectativa de vida, aumentan las enfermedades no transmisibles y la mayoría de los cuidadores de adultos mayores son parientes no pagados. "La mejor cuidadora aprendió viendo cómo se le morían los pacientes", señaló.

Por eso, insiste, para el 2025 Chile debería ponerse una meta de contar con 25.000 cuidadores formales, lo que además sería "una oportunidad de regularizar la inmigración, dándoles una oportunidad de trabajo formal".

Otro tema a considerar es el de los medicamentos, cuando el AUGE o el GES entregan de forma gratuita fármacos a diversas condiciones crónicas, pero "aparece la no adherencia". Y en el caso de que las patologías no estén incorporadas en el sistema de salud, el promedio de gasto mensual en medicamentos puede alcanzar el 50% de una pensión solidaria básica, según explicó. "Es una vergüenza que el Estado chileno no subsidie medicamentos como en Argentina".

Por último, el experto en envejecimiento calificó de "brillante" la performance de "Las tesis senior". "La mujer envejece y embellece, el hombre envejece y fallece. Es trascendental generar justicia, viven más, les pagan menos y las jubilan antes. Vieja, pobre y enferma es el abandono total".