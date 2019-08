Exmánager de Juan Gabriel reconoció que el artista está muerto

Luego de que por varios años anunciara que daría a conocer el lugar en el que se encontraba, finalmente el exmánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, admitió que el artista está muerto y no escondido.



En el programa Hoy de la televisión mexicana, el otrora representante del hombre detrás de incontables éxitos sostuvo que "hoy, hace tres años de la supuesta muerte de Juan Gabriel. Y creo que ahora sí está muerto".



El exmánager añadió que "él está muy enfermo desde días pasados, estaba muy mal. Y no hay nadie que lo atienda, nadie se ha compadecido de él. Todo el mundo del mundo político sabe que él vive y nadie ha dicho, ni ha investigado ni ha hablado para decir 'Juan Gabriel, a ver, te ayudamos, estás mal, te vamos a mandar a un hospital'".



Recordemos que Muñoz en varias oportunidades había señalado que daría a conocer que el artista finalmente no había fallecido.

