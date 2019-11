Exchica Yingo denunció la grave lesión que sufrió su hermano por culpa de un carro lanza-agua

La exchica Yingo Carla Cáceres, quien tiene una hija junto a Hardcorito, utilizó sus redes sociales para denunciar que su hermano sufrió una grave lesión por culpa de Carabineros.

Según contó, el hecho se produjo en la marcha del viernes, donde los carabineros estuvieron "más agresivos que nunca".

Fue en ese contexto que su hermano fue alcanzado por el chorro de agua de un guanaco, lo que provocó que cayera de cabeza contra el cemento, perdiendo la consciencia en el lugar.

"NO se como comenzar a escribir sin que la rabia, mi pena y frustración se apodere de mis palabras… Ayer 15-11 mi hermano junto a mi madre asistieron a plaza Italia, como todos los días, sin cansancio sin parar, estamos con la lucha de todo un pueblo y sabemos que estar presente es lo más importante. Pero ayer no fue como los otros días, ayer carabineros estuvieron más agresivos que nunca, sin control de sus armas, y el uso de todas sus herramientas para disuadir a las personas, incluyendo caballos como un nuevo método sin medir lo peligrosos que estos pueden ser, con la fuerza que tienen estos animales. Se lanzaron con todo, sin protocolos, y los más terrible sin humanidad…", partió contando.

En esa línea, agregó que el agua del guanaco lanzó a Rafael tres metros más allá de donde estaba, "azotando su cabeza contra el pavimento, perdiendo totalmente su conciencia y sin reacción, personal de la salud lo asistieron como pudieron, perdió mucha sangre y producto de eso no logro estabilizar hasta llegar al servicio de urgencias. Agradezco a todos quienes lo ayudaron de todo corazón mi hermano casi se me muere, y mi pena es insuperable".

"Tengo muchísima rabia, @sebastianpinerae me dirijo a usted, dígame que pretende? Que esto se transforme literalmente en una guerra del 'morir o matar' cuántos muertos más quieres dejar en la lucha (233 F), tu represión se volvió incontrolable y nuestro pueblo está sufriendo. Diste órdenes de libertad total a Carabineros creaste el odio de todos nosotros contra ellos, pero siempre para mí serás el máximo culpable, y que la historia te recuerde como un verdadero asesino", comentó.

Finalmente, señaló que "Rafael está estable dentro de su gravedad, pero Abel otro joven de 29 años no resistió, murió luchando como todos quienes sin miedo nos enfrentamos y asistimos Alzar la voz. Apagaste una nueva luz, sumaste uno más a tu lista, y así mi hermano, Gustavo y todos quienes son víctimas de esta dictadura, le demuestran al País porque es importante seguir, que tus calmantes para ganar tiempo ya no nos hacen efecto. La gente está atenta, informada, no más abusos de poder, y que quede muy claro que en Chile se mata, se tortura y viola en manos del presidente Sebastián Piñera".