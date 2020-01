Exchica 'Rojo' Paulina López anunció que está esperando a su segundo hijo

La exparticipante de Rojo, fama contra fama, Paulina López, anunció a través de sus redes sociales que está esperando a su segundo hijo.

Mediante Instagram, la bailarina escribió: "Les quiero contar que este 2020 llego con una noticia maravillosa, estoy muy feliz porque va todo muy bien con mi embarazo, aun no sabemos lo que es, pero solo pedir que siga todo tan bien… Bienvenid@ mi bebecit@".

En conversación con Fotech, Paulina contó más detalles de su segundo embarazo, revelando que lo supo a fines del año pasado.

"Lo supe hace por lo menos un mes atrás, pero quería esperar cumplir los tres meses para ver que el bebé estuviera bien. Recibo la noticia súper bien porque ya, imagínate, tengo un hijo de ocho años que está feliz porque va a tener un hermanito o hermanita", partió contando.

En esa línea, agregó que "yo también, en lo laboral, siento que he hecho harto en mi carrera como bailarina, he podido disfrutar de lindos proyectos. He bailado un montón, he trabajado en cosas que a mí me han gustado, así que me siento súper realizada y no por tener un hijo voy a dejar de trabajar".

Además, en la entrevista aseguró que está cuidándose más durante este embarazo, ya que "no es lo mismo tener un hijo a los 38 años que antes que lo tuve a los 30, entonces me tengo que cuidar un poco más. Mañana ya tengo hora al doctor y ahí me dirá cuál es el cuidado que tengo que tener de ahora en adelante".