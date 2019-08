¿Exceso de Photoshop?: Margot Robbie se llena de críticas por fotografía en Instagram

Una fotografía que fue parte de la sesión de Margot Robbie para Vogue Australia desató miles de comentarios que hacían referencia a un excesivo y mal uso de Photoshop.

La postal en blanco y negro que generó debate en la plataforma fue compartida por la misma actriz en su cuenta personal de Instagram.

Por la pose de Margot, pareciera ser que la parte superior de su cuerpo era mucho más grande que la inferior. Es más, en la instantánea se le ve una larga y delgada pierna.

Algunos de los comentarios que la protagonista de Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, fueron: "Me rehúso a creer que esas piernas son de un ser humano", "¿Dónde está tu otra pierna?", "muy linda pero ¿qué le está pasando a tus piernas?", "estoy realmente confundido acerca de sus piernas", "reina de una pierna" y "no entiendo, ¿eso es una pierna?".

Revisa la fotografía aquí: