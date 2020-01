Examigo de Bruno Zaretti contó detalles del atropello: 'Ni siquiera paró a ver si yo estaba vivo'

Bruno Zaretti será formalizado el martes 24 de enero por provocar lesiones graves contra de su examigo Ricardo Callejas, a quien, según datos de la fiscalía, arrastró por varias cuadras sobre el capó de su auto.

En conversación con Glamorama, Callejas, de 31 años, contó detalles de la discusión que tuvo con el ex Axé Bahía y de cómo ha afectado en su vida diaria este hecho que ocurrió en enero de 2019.

Ricardo reveló al medio que con Zaretti mantenía una amistad desde hace más de cuatro años, hasta que en enero del año pasado se distanciaron, mismo mes en que ocurrieron los hechos.

"Tuvimos una discusión (con Bruno Zaretti)… Se da en el contexto de que habíamos peleado… Pero venía Alex Consejo de España, un amigo de nosotros, y no queríamos recibirlo con un ambiente hostil. Así que decidimos hacer una especie de tregua. Alex después se fue porque tenía que hacer un evento en Antofagasta. Ese mismo día entrené con Bruno en el gimnasio. Después quedamos en salir. Yo tenía un cumpleaños y le dije 'bueno, nos vemos más rato. Yo tengo un cumpleaños y de ahí voy…'", contó.

Posteriormente, comentó que "cuando iba en el taxi de vuelta, porque habíamos quedado de ir desde su casa a una fiesta, inventó que tenía un evento de la nada. Yo le dije: 'No me hagas salir de un carrete donde yo estoy con mis amigos de la universidad para ir a una supuesta fiesta, y ahora inventas que no hay fiesta porque tienes que trabajar'".

Tras esto, "se formó esta especie de discusión estúpida, donde yo me bajé del taxi en su casa. El no estaba. Me quedé esperando en la conserjería a otro amigo. Ahí el conserje me avisó que Bruno ya había llegado: 'Acaba de entrar por el estacionamiento de visitas. Si quiere pase'. Pasé por afuera del edificio, por dentro de la reja. Bruno me vio y se dio la vuelta para salir por la misma reja, pero ya se había cerrado. Yo levanto las manos diciendo 'para. No entiendo nada'. Él cierra las ventanas y me empieza a grabar con el teléfono…".

"Yo, para seguir la estupidez, lo empiezo a grabar de vuelta. Ahí digo 'me haces venir hasta acá, a perder el tiempo'. Y empieza a acelerar con el auto encima mío, porque yo estaba adelante del auto ya, con una mano en el capó… Se veía alterado en todo sentido. Así sale en el video incluso. Empieza a avanzar hacia mí y ahí quedé obligado a subirme sobre el capó, porque si no quedaba pegado en la reja o en la pared. Y salió rajado por la calle. Anduvo a 70 kilómetros por hora. Después frenaba en seco, frenaba brusco, hasta que me botó", agregó.

"Me botó y me dejó inconsciente, ni siquiera paró a ver si yo estaba vivo. Me dejó botado ahí, en medio de la calle, y me despertaron sus gritos. Yo, como estaba seudo inconsciente y no sabía que me había pasado, lo llamaba a él como primera reacción. No fue a mi socorro en ningún sentido, hasta que yo llegué a la clínica, y ahí se asustó y fue", detalló.

En la entrevista, Callejas explicó que en un principio omitió el nombre de Zaretti en su declaración, pero fue su madre quien decidió mostrarle a Carabineros el video que Ricardo había grabado la noche anterior. Tras esto, le dejó de hablar y lo bloqueó en redes sociales para no saber del brasileño.

Sin embargo, hace un mes se lo encontró en una fiesta, en la cual le pidió que pagara el copago de la clínica, dado que estuvo una semana en la UTI y necesita saldar esa deuda.

"Sentí que las cosas tenían que caer por su propio peso, porque cometió un delito en vía pública y yo no lo demandé, es el Estado contra él, el Ministerio Público… Hice una declaración más que una denuncia y el Ministerio Público se está haciendo cargo de esto. Por ningún motivo estoy pidiendo plata. Que se haga responsables de los gastos que corrieron a raíz de su accidente. De esta situación, más que sacar plata, quiero que se haga justicia, se demoró más de un año", sostuvo.

Finalmente, Ricardo Callejas reveló que vive con dolor de cabeza, "no tengo olfato, y por lo tanto la pérdida del sabor también. Hipersensibilidad a los agudo".

"Pasé de ser una persona que iba al gimnasio todos los días, que trabaja en un buen estudio de abogados, que tenía una vida completa, a no poder levantarme de la cama sin que me doliera la cabeza y tener que tomarme un remedio", señaló.