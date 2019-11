Ex The Cure en Chile: 'Estoy aquí en un día histórico'

Junto con Robert Smith, Lawrence "Lol" Tolhurst creó en 1976 una de las bandas más emblemáticas de la música británica: The Cure, donde se mantuvo hasta 1989. Esa etapa es la que describe en "Cured: la historia de dos chicos imaginarios", el libro que vino a promocionar a Chile.

Se trata de su primera visita al país, la que coincide con el estallido social del que reconoció estar al tanto. "He estado leyendo y viendo las noticias. Estoy aquí en un día histórico. Es bastante sorprendente", comentó a ADN en relación al anuncio del acuerdo por la paz y una nueva Constitución.

La iniciativa de escribir sus memorias radicó en que "estaba en la mitad de mis cincuenta y explicar las cosas que me pasaron, cosas por las que he pasado en mi vida. Sentí que era una razón suficiente para escribir un libro. Fue un desafío hacer algo diferente artísticamente, lo que siempre me ha interesado", dijo quien fuera el primer baterista y luego tecladista de The Cure.

El relato comienza en Crawley, "mi ciudad natal, donde crecí a fines de los setenta. Yo, Robert y algunos integrantes de The Cure en los primeros años. Y los setenta en Inglaterra no fueron un buen momento, quedaba un rezago de la Segunda Guerra Mundial todavía. Ese momento donde crecimos, lo describo".

De la banda, con la que popularizó canciones como "In Betwen Days”, sostuvo que "para mí la banda surgió de la amistad, de compartir las vivencias. Podíamos hacernos famosos por lo que tocábamos, quizás el único sería Robert. Pero al final decidimos que no, queríamos hacer música porque de verdad la amábamos. Fue nuestro vehículo de escape".

Tras lanzar su publicación, Robert Smith le escribió a Tolhurst. "Me dijo que estaba muy contento que haya escrito un libro. De algunos temas él tiene un recuerdo distinto, pero al principio del libro dije que estas son mis memorias de cómo recuerdo los eventos. Creo que eso es natural. Todo el mundo va a tener un punto de vista un poco distinto de cómo pasaron las cosas. En su mayoría son cosas que pasaron hace 40 años", dijo.

El músico estará este viernes 15 de noviembre en el Club Amanda en un evento dedicado a los fanáticos de The Cure. Además de compartir con ellos, explotará su faceta de DJ y no descarta tocar junto a una banda tributo.