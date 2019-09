Ex MasterChef Chile Pachara Poonsawat cambió radicalmente de look y sorprendió a sus seguidores

Pachara Poonsawat, querida participante de la segunda temporada de MasterChef y The Voice Chile, desde hace algún tiempo viene sorprendiendo a sus seguidores por su radical cambio físico y estético.

Ahora, la joven cantante volvió a impactar a sus fanáticos al compartir fotografías en Instagram que mostraban su radical cambio de look: tiño su pelor de color morado oscuro.

En conversación con LUN, la joven dio detalles de su nuevo aspecto, el cual le costó cuatro meses lograr.

"Como soy asiática, tuve que hacerme cuatro decoloraciones, una por mes, para quedar así", explicó, agregando que la pigmentación del cabello de los asiáticos es más fuerte porque la queratina está más sellada.

Sobre los motivos de su cambio, Pachara reveló que está viviendo una transformación y saliendo de la depresión que provocó el fin de su pololeo de nueve años.

"Es una separación muy dolorosa, pero después he tenido cambios positivos como mi color de pelo y conocer a un productor que me está ayudando a hacer mi disco (…) Me estoy queriendo más, es súper importante el amor propio", concluyó.