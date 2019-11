Evelyn Matthei celebró ola de memes tras 'carrera' con periodistas

Una serie de memes y otros chistes generó el momento, durante esta mañana, de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Además de tomarse el momento con humor, más tarde ella misma compartió una serie de esas imágenes en su cuenta de Twitter. "No saben cómo me he reído con los "memes" que han creado, ¡¡qué manera de ser creativos!!!", contó.

"Gracias a todos los que me han escrito, y acá les dejo algunos de mis favoritos, hasta ahora...", añadió, esperando nuevos chistes.

No saben cómo me he reído con los "memes" que han creado, ¡¡qué manera de ser creativos 😅!!! Gracias a todos los que me han escrito, y acá les dejo algunos de mis favoritos, hasta ahora... pic.twitter.com/HqbqeU1kpv — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 7, 2019

Pero además, también replicó en su cuenta un particular análisis técnico de su performance por parte de la comentarista deportiva Soledad Bacarreza. "Muy buena técnica de carrera de la alcaldesa @evelynmatthei", escribió.

"Buen levantamiento de rodilla en ángulo recto, lo mismo que el braceo, lo que le da un paso más largo. Su avance fue más rápido y efectivo que el pelotón de periodistas que la seguía por la coordinación de todos los agentes", aseguró la experta.