Estudio determinó que Slipknot es la banda más escuchada en momentos de ira

Un estudio realizado por el sitio web TickX Ticket concluyó que Slipknot es la banda más escuchada por cualquier persona que se sienta enojada.

TickX se basó en los datos proporcionados por Spotify para determinar qué artistas son los más populares en las listas de reproducción para sensaciones particulares, tales como la ira.

La canción más escuchada en esta lista es "Down With the Sickness", de Disturbed, pero el top 5 contiene dos temas de la banda de Corey Taylor: "Duality" y "Before I Forget".

El estudio también nos permitió comprender la "anatomía" de una canción "enojada" basada en el número de latidos por minuto, la duración y el año de edición.

Aquí están las canciones y artistas que más escuchas en Spotify en momentos de ira:

Artistas

1. Slipknot

2. Three Days Grace

3. Linkin Park

4. Disturbed

5. Avenged Sevenfold

Canciones

1. Disturbed – Down With The Sickness

2. Three Days Grace – I Hate Everything About You

3. Slipknot – Duality

4. Trapt – Headstrong

5. Slipknot – Before I Forget