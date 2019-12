Estudio confirmó que dormir mucho durante el fin de semana es completamente necesario

Dormir poco puede tener efectos sumamente negativos para la salud. No descansar lo suficiente tiene efectos inmediatos en el corto plazo, como afectar la memoria y ocasionar problemas para concentrarse. Y a largo plazo puede ser mucho peor, como provocar presión alta, diabetes y mayor riesgo de enfermedades cardíacas.

Pero existe una forma de contrarrestar los efectos negativos de la falta de sueño durante la jornada laboral. Un nuevo estudio publicado en Journal of Sleep Researchsugiere asegura que usar los fines de semana para compensar la falta de sueño es efectivo.

Para el estudio se analizaron a más de 43 mil adultos durante 13 años y se comparó la tasa de mortalidad en ese período de tiempo con los hábitos de sueño de los participantes. Así fue como descubrieron que los adultos menores de 65 años que dormían menos de cinco horas por día tenían un 65% más probabilidades de sufrir una muerte temprana que los que dormían de seis a siete horas por noche.

Por otra parte, dormir más de ocho horas por día también está asociado a un mayor riesgo a la salud.

También se descubrió que los voluntarios que dormían poco durante los días laborales y mucho en los libres estaban protegidos y tenían un riesgo menor de sufrir estos problemas en comparación a los que sí dormían bien toda la semana, consignó VIX.

Si bien usar el fin de semana para recuperar el sueño puede ser beneficioso según este estudio, los expertos advierten que esa práctica no es del todo saludable. Según una entrevista de Healthcon el médico Andrew Varga, compensar la falta de sueño en un par de días puede reducir el riesgo de mortalidad, pero esa no es la única consecuencia de no dormir.

La memoria y la concentración pueden verse afectadas con tan poco como dos noches de poco sueño y para cuando llegue el fin de semana puede ser demasiado tarde. Por eso lo mejor es conseguir dormir lo suficiente todas las noches.

"Hay muchas investigaciones que muestran otras consecuencias, sobre todo en lo cognitivo, y en estas áreas no es claro si lo puedes recuperar muy rápidamente", explicó.