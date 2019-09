Estudio aseguró que feriado de Fiestas Patrias no afecta a la productividad

Un informe llevado a cabo por Mandomedio Consulting determinó que los feriados de las Fiestas Patrias no afectan a la productividad ya que esta no se relaciona con la cantidad de horas trabajadas, sino en la manera en cómo gestionamos el trabajo, además mejora el clima en las distintas empresas.

El gerente de esta consultora, Rodrigo Correa, indicó que gracias al avance de las tecnologías la productividad no se ve perjudicada.

"Existe información que señala que se perdían más de 1500 millones de dólares, por cada día que no se trabaja. Sin embargo, se trata de datos de una década muy industrial, donde las personas, si no estaban en su puesto de trabajo no podían gestionar. Hoy día gracias a todas las tecnologías, las plataformas, podemos gestionar desde la casa, o desde un celular, por lo que la productividad no se ve mermada con estos cinco días de relajo".

Además, Correa destacó que la estación primaveral es una oportunidad para mejorar el clima laboral entre los trabajadores de las empresas, la que debe ser tomada de la mejor manera para tener los resultados que se esperan.