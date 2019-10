Estudio: 82% de las mujeres prefieren que no vayan directo a sus genitales

¿Por qué no ir directo a los genitales? Es la pregunta que muchos hombres deben hacerse, cuando las mujeres reaccionan con molestia y casi como si fuera una agresión, cuando esto ocurre.

En ese sentido, un estudio realizado por Centro Miintimidad, que implicó a 1.261 personas, muestra que del total de mujeres encuestadas, al 82% no les gusta que sus parejas vayan directo a sus genitales, mientras que al restante 18% sí les agrada.

Al respecto, Odette Freundlich, directora de la entidad, afirma que “muchas de las pacientes que llegan a Centro Miintimidad, manifiestan sentirse muy molestas cuando sus parejas intentan seducirlas para tener un encuentro íntimo y sin ningún preámbulo, acceden a tocar sus genitales. "Esto me da mucha rabia y me mata las pasiones, se me quitan todas las ganas", me decía María en una de las tantas consultas por este tema”.

Desde la época de Másters y Johnson se han realizado numerosos estudios que muestran que la respuesta sexual masculina es muy distinta a la femenina, lo que explica por qué no ir directo a los genitales, punto base en términos de intimidad y que tantas veces se pasa por alto, de acuerdo con la especialista en sexualidad.

“Por eso es importante entender que a nivel genital, se producen muchos cambios en las distintas fases de la respuesta sexual femenina: la vagina se alarga y se ensancha; se produce la lubricación; el Útero se levanta para permitir la entrada del pene, y el Clítoris se erecta. Muchos estudios realizados con gran cantidad de mujeres como es el caso del liderado por el experto William Hartman, encontraron que en el marco de un total de 20.000 analizadas, necesitaban 20 minutos para experimentar el orgasmo.”, indica la experta en disfunciones del suelo pelviano.

En tanto, como es sabido, señala Freundlich, para gran parte de los hombres, la zona más placentera son los genitales y la preferencia es que sus parejas accedan directo a ellos. “Es por esta razón que la información seria, educación en sexualidad y comunicación son los aspectos más importantes para lograr una intimidad placentera, entendiendo las diferencias de género”.

Ligado a lo anterior, el estudio de Centro Miintimidad revela también que del total de hombres que fueron encuestados, al 48% no les gusta que sus parejas vayan directo a sus genitales, mientras que al restante 52% sí les agrada.

“Nunca debemos olvidar que la piel es el gran órgano sexual, el cual está lleno de zonas erógenas, las cuales son muy placenteras para la mayoría de las mujeres -y también para los hombres- y que debieran ser estimuladas y acariciadas mucho antes de llegar a los genitales”, apunta la directora del Centro Miintimidad.