Estrella de Queer Eye reveló que es portador de VIH

El peluquero y estrella del programa Queer Eye, Jonathan Van Ness, reveló que es portador del virus del Sida.

En declaraciones a The New York Times, el estilista de 32 años comentó que "he tenido pesadillas todas las noches durante los últimos tres meses porque tengo miedo de ser esto vulnerable con las personas. Hay temas de los que hay que hablar".

Al recordar el día en que dio positivo al VIH, Jonathan escribió en su libro Over the Top: "Ese día fue tan devastador como se podría pensar que sería".

A pesar de su devastación en ese momento, Jonathan cree que está "sano" y que es un "miembro orgulloso de la hermosa comunidad del VIH positivo".

Van Ness afirmó al diario que cuando fue participar del programa se sintió en una situación difícil: "Pensé '¿Quiero hablar sobre mi estado?' (…) Siento la necesidad de hablar sobre esto. Todos estos son temas difíciles de los que hablar en un programa sobre cabello y maquillaje. Eso no significa que Queer Eye sea menos válido, pero quiero que la gente se de cuenta de que nunca estás demasiado roto para que te arreglen".