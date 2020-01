Estos son los nominados para la 92° edición de los premios Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregó la lista de nominados para la 92° entrega de los premios Oscar, que se celebrará el próximo 9 de febrero.

Entre los mencionados destacan la película coreana Parasite, que competirá por el reconocimiento como mejor película y mejor película internacional; y la Scarlett Johansson, que apareció en dos categorías de actuación por sus trabajos en Marriage Story (principal) y Jo Jo Rabbit (secundario).

Joker acaparó las preferencias con 11 nominaciones. "1917", "Once Upon a Time in Hollywood" y "The Irishman" sumaron 10 cada una.

Estas son las categorías principales y puedes revisar todos los apartados acá:

Mejor Película

“Ford v Ferrari” (Disney/Fox)

“The Irishman” (Netflix)

“Jojo Rabbit” (Fox Searchlight)

“Joker” (Warner Bros.)

“Little Women” (Sony)

“Marriage Story” (Netflix)

“1917” (Universal)

“Once Upon a Time in Hollywood” (Sony)

“Parasite” (Neon)

Mejor película internacional

“Corpus Christi”

“Honeyland”

“Les Miserables”

“Dolor y Gloria”

“Parasite”

Mejor director

Martin Scorsese (“The Irishman”)

Todd Phillips (“Joker”)

Sam Mendes (“1917”)

Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Bong Joon Ho (“Parasite”)

Mejor actor

Antonio Banderas (“Dolor y Gloria”)

Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Adam Driver (“Marriage Story”)

Joaquin Phoenix (“Joker”)

Jonathan Pryce (“The Two Popes”

Mejor actriz

Cynthia Erivo (“Harriet”)

Scarlett Johansson (“Marriage Story”)

Saorise Ronan (“Little Women”)

Charlize Theron (“Bombshell”)

Renee Zellweger (“Judy”)

Mejor actriz secundaria

Kathy Bats, “Richard Jewell”

Laura Dern (“Marriage Story”)

Scarlett Johansson (“Jojo Rabbit”)

Florence Pugh (“Little Women”)

Margot Robbie (“Bombshell”)

Mejor actor secundario

Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”)

Anthony Hopkins (“The Two Popes”)

Al Pacino (“The Irishman”)

Joe Pesci (“The Irishman”)

Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Mejor guion adaptado

Taika Waititi (“Jojo Rabbit”)

Steve Zaillian (“The Irishman”)

Todd Phillips and Scott Silver (“Joker”)

Greta Gerwig (“Little Women”)

Todd Phillips and Scott Silver (“Joker”)

Mejor original

Rian Johnson (“Knives Out”)

Noah Baumbach (“Marriage Story”)

Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns (“1917”)

Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Bong Joon Ho and Han Jin Won (“Parasite”)