Estos son los juegos que tendrá Playstation en la Festigame 2019

El festival de videojuegos, cultura gamer y entretención familiar más grande de Chile, la FestiGame, se celebrará el próximo 2, 3 y 4 de agosto en Espacio Riesco, y Playstation ya anunció los juegos con los que se hará presente en la cita.

El esperado juego de realidad virtual, en donde podremos usar la armadura de Tony Stark, se destaca en la lista de los juegos que estarán presentes en el evento, así como también algunos juegos que no se han estrenado, como Medievil y la expansión de Monster Hunter World.

La lista se completa con Crash Team Racing, Days Gone, Mortal Kombat 11 y Spelunky. Mientras, en la Playstation VR, estará el ya mencionado Marvel’s Iron Man VR, que se encuentra en desarrollo para el sistema PS VR, y Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted.

Las entradas para el gran festival de videojuegos aún se encuentran disponibles y oscilan entre los $20.000 y los $72.000 pesos.