Estos son los eventos cancelados, reprogramados y sin modificaciones de noviembre

Debido al estallido social que se vive en Chile desde hace casi un mes, muchos eventos masivos han sido modificados o cancelados por motivos de seguridad.

Sin embargo, hay otros que han sido reprogramados para el próximo año o que aún siguen intactos.

Revisa aquí la lista de los shows musicales, fiestas y festivales de noviembre con sus respectivas condiciones actuales.

Conciertos cancelados:

La versión 2019 del festival Creamfields fue suspendida debido a "la situación actual del país" y retornará, según la organización, con otra edición en 2020.

La Feria Pulsar 2019, que celebraría sus 10 años en la Estación Mapocho entre el 22 y 24 de noviembre, fue cancelada por la SCD.

La Open Blondie, la tradicional fiesta de Halloween que se iba a realizar el 2 de noviembre en Club Hípico, también fue cancelada y la devolución de entradas ya está en marcha.

Por su parte, la actuación del violinista Ara Malikian del 12 de noviembre en el Teatro Oriente fue cancelada por motivos logísticos de su gira por Latinoamérica.

La murga uruguaya Agárrate Catalina canceló las presentaciones agendadas para el 28 y 29 de noviembre en Santiago, y la del 30 en Valparaíso.

Espectáculos reprogramados

Entre el 1 y 3 de noviembre se iba a realizar en la Estación Mapocho el evento Superfest dedicado a los amantes del cine, los comics, los videojuegos y collecionistas, pero fue postergado y ahora se realizará entre el 24 y el 26 de enero en la Estación Mapocho.

El show de Liniers & Montt en el Teatro Nescafé el 13 de noviembre fue reprogramado para 2020. La nueva fecha será confirmada "a la brevedad" dice la organización y la devolución del dinero se realiza a través de Puntoticket.

Los Cafres se presentarían el 15 de noviembre en Teatro Coliseo pero fue recalendarizado por la productora Transistor. Aún no hay nueva fecha ni información sobre la devolución de entradas.

El artista español Beret reagendó su show del 16 de noviembre en Cúpula Multiespacio para el primer trimestre de 2020. Las personas que ya adquirieron una entrada para este show, pueden conservarla para la nueva fecha o solicitar el reembolso total de su dinero.

Entre el 19 y el 22 de noviembre tenían agendado su regreso el grupo humorístico argentino Les Luthiers en el Teatro Nescafé de las Artes, los que fueron postergados entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2020.

Las actuaciones de Myriam Hernández del 29 de noviembre en Chillán y el 30 de noviembre en Concepción se postergan hasta nuevo aviso.

Noel Schajris reprogramó su concierto del 15 de noviembre para 14 de marzo de 2020. Los tickets adquiridos serán completamente válidos para la nueva fecha.

Los españoles de Mafalda se presentarían por primera vez a Chile el próximo 14 de noviembre en Sala Metrónomo. Debido a las circunstancias que vive actualmente el país, el show será reagendado para 2020.

Espectáculos sin modificaciones

El puertorriqueño Chayanne actuará el 15, 16, 22 y 23 de noviembre en el Movistar Arena. Además, se mantiene el concierto del 20 de noviembre en Quinta Vergara de Viña del Mar.

Este sábado 16 de noviembre se presenta en Santiago el grupo sueco Dirty Loops, en el Teatro Nescafé de las Artes. Solo realizó cambios en sus horarios, ya que se adelantó para las 20:00 horas.

En Club Chocolate se presentará, hasta ahora, el músico estadounidense Richie Kotzen con un concierto que se realizará el 15 de noviembre.

Los Tres cerrarán su gira de celebración de su disco "Fome" con una especial presentación en el Teatro Municipal de Santiago el 17 de noviembre.

El lunes 18 siguen confirmadas las actuaciones de Patti Smith en el Teatro Caupolicán y de la Erykah Badu en Movistar Arena.

En el Teatro Oriente está fijado el retorno del español Ismael Serrano, quien se presentará con su gira acústica con solo su guitarra en ese recinto el 21, 22 y 23 de noviembre.

El regreso de Interpol, a pocos meses de su paso por Lollapalooza Chile 2019, está fijado para el 21 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

El espectáculo "Música de películas" que estaba fijado para este domingo 27 en Casa Piedra se realizará el 24 de noviembre en el mismo lugar, con la presencia confirmada de Roberto Bravo, Ángel Parra y el cantante Lebo M.

Con cerca de un año de anticipación fue anunciado el concierto "Qué buena onda" con el que Joe Vasconcellos festejaría los 20 años de su álbum "Vivo". La cita se mantiene para el 24 de noviembre en Movistar Arena.

La banda inglesa Keane tiene agendado su regreso a Chile con dos shows en el Teatro Caupolicán programados para el 24 y 25 de noviembre, con la banda nacional We Are The Grand como invitados.

La banda de power metal finlandés Stratovarius se presentará el 27 de noviembre próximo, en el Teatro Caupolicán.

El cantante argentino Pedro Aznar vuelve al país para realizar ahora un concierto en solitario fijado para el 29 y 30 de noviembre en Teatro Oriente.