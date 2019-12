Estos fueron los lanzamientos más populares del año en Netflix

Netflix Estados Unidos compartió una lista con los 10 títulos más populares lanzados durante este 2019 que está a horas de terminar, teniendo como gran ganador a la película Murder Mystery.

Para sorpresa de algunos, la comedia superó a potentes producciones como Stranger Things 3, The Incredibles 2 o The Irishman, más si se toma en cuenta que esta última, en su primera semana, fue vista por más de 26 millones de cuentas.

La forma de medición utilizada por Netflix para armar el listado fue hecha de la siguiente manera. El servicio de streaming se basó en el número de suscriptores que vieron un mínimo de dos minutos de una producción durante sus primeros 28 días de lanzamiento.

Revisa el listado completo de lo más visto en Netflix (Estados Unidos) aquí:

1. Murder Mystery

2. Stranger Things 3

3. 6 Underground

4. The Incredibles 2

5. The Irishman

6. The Witcher

7. Triple Frontier

8. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

9. The Umbrella Academy

10. The Highwaymen