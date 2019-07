'¡Esto es abuso de poder!': Catalina Pulido fue detenida por altercado con carabineros

La panelista del programa Intrusos de La Red, Catalina Pulido, fue detenida la tarde del domingo al no usar cinturón de seguridad en la curva 32 del Camino a Farellones, en la comuna de Lo Barnechea.

La modelo fue grabada discutiendo con carabineros, donde incluso se le ve forcejeando con uno de los uniformados para que le devolvieran su cédula de identidad.

"Dice que no puedo estar sin cinturón, pero ¡es camino de montaña, no se puede estar con cinturón! No puedo, porque si me desbarranco me tengo que tirar", discutía la actriz.

Asimismo, la modelo amenaza con "llamar a un general" y acusó a los funcionarios de abuso de poder.

Pulido iba a ser multada, pero al resistirse terminó siendo detenida y trasladada hasta la 53ª Comisaría Lo Barnechea, donde pocas horas después fue dejada en libertad y a la espera de la citación de Fiscalía.

