Este miércoles se anunciaron los nominados para los Premios Grammy

El 26 de enero del 2020 se celebrará la versión 62° de los Premios Grammys, que ya anunciaron a sus nominados en las 84 categorías en competencia.

En esta entrega se destaca la presencia femenina en las diversas categorías, aunque en el apartado latino aún los hombres son mayoría.

La artista española Rosalía tiene dos nominaciones, compitiendo como Mejor Artista Nueva con artistas de alcance global. También es de las pocas mujeres en la lista latina.

Estas son algunas de las categorías más destacadas y sus seleccionados:

En Mejor performance solista Pop compiten Beyonce con Spirit, Billie Eilish con Bad guy, Ariana Grande con 7 rings, Lizzo con Truth hurts y Taylor Swift con You need to calm down.

En Mejor artista nuevo están Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, la nombrada Rosalía, Tank and the Bangas y Yola.

En Canción del año están Lady Gaga con Always remember Us, Billie Eilish con Bad guy, Tanya Tucker con Bring my flowers now, H.E.R con Hard place, Taylor Swift con Lover, Lana del Rey con Norman f***ing rockwell, Lewis Capaldi con Someone you loved y por último, Lizzo con Truth hurts.

Para la categoría de Álbum del año, se encuentran I,I de Bon Iver, Norman f*** rockwell de Lana del Rey, When we all fall asleep, where do we go? de Billie Eilish, Thank U, next de Ariana Grande, I used to know her de H.E.R, 7 de Lil Nas X, Cuz I love you (Deluxe) de Lazzo y Father of the bride de Vampire Weekend.

Además de estas categorías, hay otras de distintos estilos, que van desde el Rap, Rock, Country y Reggae, pasando por la música para niños e incluso canciones cristianas.

Revisa la lista completa aquí.