Estas son los artistas y actividades que encontrarás en Vívela Festival

El próximo sábado 19 de octubre se realizará la nueva versión del Vívela Festival en Parque Quinta Normal, donde más de 20 artistas harán vibrar a los asistentes con su música.

El line up ya había sido anunciado con una increíble recepción del público y este miércoles es el momento de presentar el resto de las actividades que se darán en esta gran cita, que desde ya promete dejarte muerto de la risa sobre la lona.

#AquíTodoVale es por eso que en esta oportunidad el escenario Viveland se convertirá en un gran cuadrilátero donde además de los shows estelares del "Campeonato de Lucha Libre Vívela" de mano de la CNL (Campeonato Nacional de Lucha Libre), tendrá otros torneos como la "Chuchada Libre" con el deslenguado Benny, la "Lucha de Clases" con Violento Parra, bizarros concursos en la "Lucha por la Chucha", "Karaoke Enmascarado" e incluso, los "Desafíos del Profesor", con el mismísimo Profesor de "La Casa de Papelillos", abrirá su casting en este encuentro fuera de serie.

Asimismo, podrás encontrar la "Emperifollaría", un espacio donde podrás maquillarte y ponerte a tono con el evento. Y en la otra esquina, tu estómago será seducido por aromas y sabores que van más allá de las papas fritas y las hamburguesas, porque el Foodtrack Park será "Coo'Kings": la cocina de autor que encenderá la mecha y hará hervir sus ollas para invitarte a probar los más exquisitos platos gourmet.

Y por si fuera poco, el Escudo Stage volverá a golpear la mesa tomándose el lado under del festival, con artistas como Princesa Alba, Cease, Liricistas, Cristobal Briceño, Humboldt, Female Rapstar con Zita zoe, Vanessa Valdez y María Zion. En esta línea, también estarán presente otras actividades que harán explotar su sector, con shows como Headbanging, Guitar War, Guerreros de la Dem, BeatBox Vs Torna, Twerking Battle y perreo OldSchool vs Neo Perreo.