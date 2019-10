Estas son las series y películas que abandonan Netflix en octubre

Mes a mes, Netflix renueva su contenido subiendo nuevas series y películas, donde destacan aquellas que son de producción original.

Sin embargo, en estos cambios que realizan cada cierto tiempo, hay algunas producciones que son eliminadas de la plataforma.

En el caso de este mes de octubre serán 29 películas y series que saldrán del catálogo de Latinoamérica, donde destacan Lost, Hannah Montana y The O.C..

Revisa la lista completa a continuación:

1- You Laugh But it's True

2- It was fifty years ago today! The Beatles: Sgt. Pepper and Beyond

3- Green Room

4- Mamma Mia!

5- Every second counts: The Story of the 2008 Crossfit Games

6.- The Outstanding Woman

7- Secret Healer

8- The Bible

9- LEGO: City

10- Solomon's Perjury

11- Junior Express

12- Border Security: America's Frontline

13- The O.C.

14- Bob Zoom

15- Shake it Up

16- Kickin' it

17- Kick Buttowski: Suburban Daredevil

18- Austin and Ally

19- Good Luck Charlie

20- Violetta

21- Lost

22- Star vs. The Force of Evil

23- Jake and the Never Land Pirates

24- Lab Rats

25- Hannah Montana

26- Nexo Knights

27- Don't Watch This

28- Ready For Start

29- The Fall