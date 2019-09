Estas son las series que Netflix cancelará

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares de la actualidad. Por lo mismo, mes a mes y año a año, lanzan nuevas series y películas para mantener contentos a sus usuarios.

Sin embargo, durante estos días entregaron un nuevo listado de las series que cancelarán, provocando la molestia de los suscriptores.

Esto, porque Dark, Lucifer, Designated Survivor y 13 Reasons Why llegarán a su fin el próximo año, con su tercera, quinta, tercera y cuarta temporada, respectivamente.

El listado también se compone por las ya canceladas de The OA, Tuca & Bertie, Travelers, Chambers, Friends for College, Fuller House, Jessica Jones y The Punisher.