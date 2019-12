Estás son las canciones más escuchadas del año y de la década, según Spotify

Spotify publicó su lista anual de los artistas más escuchados de este 2019 y también los más oídos en esta última década.

En la lista, que recopila datos entre 2010 y 2019, el primer lugar pertenece a Drake, con más de 28 mil millones de streaming. El rapero canadiense obtuvo el galardón entre varios nombres importantes, como Ed Sheeran, Post Malone y Ariana Grande.

Sin embargo, la canción más escuchada no es de Drake sino de Ed Sheeran con su popular "Shape of You", la cual obtuvo más de 2,3 mil millones de transmisiones, superando a "One Dance" de Drake.

En lo que respecta a 2019, el rapero Post Malone fue el artista más escuchado con más de 6.5 mil millones de oyentes, y When We All Fall Asleep, Where's We Go? de Billie Eilish.

Artistas más escuchados de la década

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Post Malone

4. Ariana Grande

5. Eminem

Artistas femeninas más escuchadas de la década

1. Ariana Grande

2. Rihanna

3. Taylor Swift

4. Sia

5. Beyoncé

Canciones más escuchadas de la década

1. "Shape of You" - Ed Sheeran

2. "One Dance" - Drake

3. "rockstar (feat. 21 Savage)" - Post Malone

4. "Closer (feat. Halsey)" - The Chainsmokers

5. "Thinking out Loud" - Ed Sheeran

Artistas más escuchados de 2019

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

Álbumes más escuchados de 2019

1. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

2. "Hollywood's Bleeding" - Post Malone

3. "thank u, next" - Ariana Grande

4. "No.6 Collaborations Project" - Ed Sheeran

5. "Shawn Mendes" - Shawn Mendes

Canciones más escuchadas de 2019

1. "Señorita" - Camila Cabello & Shawn Mendes

2. "bad guy" - Billie Eilish

3. "Sunflower" - Post Malone & Swae Lee

4. "7 Rings" - Ariana Grande

5. "Old Town Road - Remix" - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Artistas femeninas más escuchadas de 2019

1. Billie Eilish

2. Ariana Grande

3. Taylor Swift

4. Camila Cabello

5. Halsey

Artistas masculinos más escuchados de 2019

1. Post Malone

2. Ed Sheeran

3. Bad Bunny

4. Khalid

5. J Balvin

Podcasts más escuchados de 2019

1. The Joe Budden Podcast With Rory & Mal

2. My Favorite Murder With Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

3. Gemischtes Hack

4. Fest & Flauschig

5. The Misfits Podcast

Géneros más escuchados de 2019 (podcasts)

1. Comedia

2. Sociedadd y Cultura

3. Crímen

4. Noticias

5. Salud