Estas son las 10 mejores películas del año, según la revista Times

La revista Times recientemente hizo un listado de las 10 mejores películas de este 2019, donde Dolor y Gloria, de Pedro Almodovar, se lleva el primer lugar.

En el segundo lugar se encuentra la nueva cinta de Martin Scorsese, El Irlandés, la cual se estrenó este miércoles 27 de noviembre en Netflix, y que cuenta con las actuaciones de Al Pacino, Robert de Niro y Joe Pesci.

El tercer puesto, en tanto, se lo lleva uno de los estrenos más esperados de este 2019, Once Upon a Time in Hollywood, la última película de Quentin Taratino, la cual es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Además, en el listado figura una película dirigida por un chileno. Se trata de Gloria Bell, remake de la cinta nacional Gloria, la cual fue dirigida por Sebastián Lelio (Una mujer fantástica).

Revisa el listado completo: