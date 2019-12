Estas son las 10 canciones de anime más descargadas del año en Japón

Varios de los animes que se estrenaron este año causaron sensación a nivel internacional, y no sólo por la animación o historia, sino que también por sus exclusivos soundtracks.

Debido al fenómeno que causaron algunos openings y endings, el sitio web de descarga de música japonés "Mora" publicó el listado de canciones más descargadas del 2019, la cual incluye además música de películas.

Es importante mencionar que en el listado aparecen dos canciones que son parte de Kimetsu no Yaiba, el segundo anime más exitoso del año, quedando sólo un puesto abajo de One Piece.

Revisa aquí las 10 canciones más descargadas:

1. "Gurenge" por LiSA (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

2. "Umi no Yuurei" por Kenshi Yonezu (Children of the Sea)

3. "Ai ni Dekiru koto wa Mada Arukai" por RADWIMPS (Weathering With You)

4. "I beg you" por Aimer (Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly)

5. "Haru no Hi" by Aimyon (Crayon Shin-chan Shinkon Ryokou Hurricane)

6. "Love Dramatic" por Masayuki Suzuki ft. Rikka Ihara (Kaguya-sama: Love is War)

7. "Grand Escape"por Touko Miura featuring RADWIMPS (Weathering With You)

8. "Onegai Muscle" por Ai Fairouz & Kaito Ishikawa (How Heavy Are the Dumbbells You Lift?)

9. "RESISTER" por ASCA (Sword Art Online: Alicization)

10. "from the edge" por FictionJunction feat. LiSA (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)