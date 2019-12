Estas fueron las personalidades de la cultura y el espectáculo que nos dejaron este 2019

El mundo de la cultura y el espectáculo chileno vivió pérdidas muy sensibles, en particular la televisión y la literatura. Estas personalidades dejaron un legado de gran valor e incluso iniciativas que hoy en día están en la palestra.

El fallecimiento de Javiera Suárez, después de un largo y arduo tratamiento contra el cáncer, causó gran impacto en la opinión pública. Especialmente, porque la periodista y animadora visibilizó todo su proceso a través de sus redes sociales. Murió el 12 de junio, luego de tres años de enfrentar un melanoma, rodeada de su familia y amigos.

Suárez publicó un libro de recetas, apoyó constantemente a las personas que sufrían de esta enfermedad e incluso participó en las comisiones que estudiaron la Ley del Cáncer que hoy figura dentro de las demandas del estallido social. Su marido Cristián Arriagada, junto al pequeño Pedro Milagros, la ha recordado en estas fechas.

En el ámbito televisivo hubo más pérdidas. El 5 de abril murió Gustavo Cariaga, histórico productor del Buenos Días a Todos (TVN) y recordado por sus performances en el programa matinal. El profesional estuvo en coma durante un mes por complicaciones alérgicas derivadas de la ingesta de amoxicilina, antibiótico recetado por su dentista.

El 5 de junio falleció Gabriela Velasco, histórica animadora de televisión y recordada por programas de otras épocas como El Rincón del Conejito TV y El Show del Cumpleaños Feliz. También condujo el Festival de Viña del Mar junto a César Antonio Santis. En 2008, en el programa TV o no TV (Canal 13), reveló que fue detenida durante la dictadura, mientras estaba embarazada de su hija María Gabriela.



Gabriela Velasco, histórica animadora de TV. Foto: Lecturas

Más tarde, el 21 de julio, periodistas y políticos despidieron a Fidel Oyarzo, rostro emblemático del Congreso Nacional, cuyos despachos y comentarios fueron inolvidables tanto para cercanos como para los propios espectadores. El reportero y académico murió producto de complicaciones por una trombosis y un tumor en el pulmón.

El periodismo también vio partir a Alberto "Gato" Gamboa, Premio Nacional de Periodismo 2017, quien falleció a los 97 años el 11 de enero. Dirigió los periódicos Fortín Mapocho y Clarín, además de ser impulsor de diarios como La Cuarta y el extinto La Época. En plena dictadura, Gamboa fue detenido y llevado hacia el Estadio Nacional. También pasó por el Campo de Prisioneros de Chacabuco.

La literatura se vio golpeada por la pérdida de emblemáticos escritores y pensadores: Edmundo Herrera Zúñiga, Luis Marín, Marta Harnecker, Claudio Naranjo, Ludwig Zeller, Floridor Pérez y muy recientemente Germán Marín.



Germán Marín murió el pasado domingo 29. Foto: Reproducción

El 29 de julio falleció Enrique Lafourcade, autor de obras como "Palomita Blanca", "La fiesta del Rey Acab", "El Príncipe y las Ovejas" y "Novela de Navidad". También se desempeñó como jurado de Cuánto Vale el Show y es recordado por recomendar y reseñar libros en el contexto de un programa de entretención. El escritor se encontraba retirado de la vida pública al momento de su muerte, derivada del Alzheimer que padecía.

El mundo del cine perdió a Luciano Tarifeño y Sebastián Alarcón. A inicios de 2019, el teatro rindió tributo al destacado Humberto Duvauchelle, fallecido a los 87 años.

Los músicos Patricio Torti (Los Cuatro Cuartos) y Pablo Rossetti (Pachi y Pablo) también murieron este año. El 28 de agosto fue un día negro para el sonido local, ya que ese día fallecieron la intérprete Paz Undurraga y Gastón Guzmán, integrante del grupo Quelentaro.

El país lloró la repentina partida de Héctor "Parquímetro" Briceño, trombonista que brilló en todos los escenarios, desde lo musical hasta lo televisivo. En la pantalla chica le dieron ese particular apodo, autoría de Carlos Helo, y trabajo en programas como Japenning con Ja, El Festival de la Una, Sabor Latino y Cuánto Vale el Show. También conformó las bandas Santiago All Stars, Seis a la Dixie y The Universal Orchestra. El músico murió a los 65 años por un ataque al corazón, el 7 de mayo.

Dos importantes figuras femeninas también dejaron este mundo. Primero fue Araceli Muñoz, exbailarina de Música Libre, quien falleció el 20 de marzo raíz de un agresivo cáncer de piel. Con residencia en Madrid, la exrostro del programa setentero llegó a pedir ayuda económica para tratar la enfermedad.

El 17 de octubre murió Marta Montt Balmaceda, la primera supermodelo chilena. Protagonizó portadas en revistas como Life y Vogue y fue pionera en el uso del bikini, en una época en que la iglesia católica tenía estrictamente prohibido el uso de esta prenda.



El trombonista Héctor "Parquímetro" Briceño. Foto: Santiago Jazz