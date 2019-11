'Estamos apaleados': Julio César Rodríguez se emociona hasta las lágrimas por testimonio de abuelita

Este martes, se vivió un emotivo momento en Contigo en la mañana, luego de que una señora contara cómo se siente respecto al estallido social.

La mujer en cuestión, Helia, es una vecina del sector de Avenida Santa Rosa con Vespucio, quien contó que se encontraba desesperada por la violencia que se produce en su barrio.

En esa línea, comenzó diciendo que "no podemos seguir así, estamos tan mal (…) Hace 4 años estoy esperando que me vean un problema corazón, no tengo dinero para ir a un médico particular", agregando que recibe $107 mil de pensión, por lo que debe seguir trabajando.

Además, confesó que siente miedo por el actuar de Carabineros en su vecindario. "Lo que quiero del Gobierno es que se vaya, es lo que tiene que hacer. Él (Piñera) no va a arreglar la Constitución", comentó.

Tras entregar su testimonio y volver al estudio, Julio César Rodríguez se mostró bastante afectado y emocionado. "Estamos apaleados, la verdad", dijo entre lágrimas.

"Yo creo que el testimonio de la señora es muy conmovedor. Creo que el testimonio de ella, de pedir paz, de querer que se acaben los disturbios, es súper apaleador (...) Te deja sin palabras", comentó.