Esta es la multa que deberá pagar Catalina Pulido tras polémica detención

En julio de 2019, Catalina Pulido protagonizó un viral altercado con Carabineros, que la llevó a ser detenida por negarse a aceptar un parte por no usar su cinturón de seguridad en Camino a Farellones, en la comuna de Lo Barnechea, ya que aseguraba que "si me desbarranco me tengo que tirar".

Luego de meses, se dio a conocer la resolución del caso: "Se acoge, sin costas, el requerimiento presentado y se condena a María Catalina Pulido Anker al pago de una multa de Una Unidad Tributria Mensual ($48.353), por su participación en calidad de autor de falta prevista y sancionada en el artículo 496 N° 1 del Código Penal", dice el fallo según consigna La Segunda.

Cabe destacar que si Pulido realiza el pago dentro de los 15 días siguientes a la notificación, podrá optar a un descuento del 25%, es decir, pagaría $36.264.

Cabe recordar que el hecho tuvo duras consecuencias para modelo, ya que, pese a haber hecho un mea culpa, perdió su trabajo en La Red.