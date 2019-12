Esta es la frase que Tony Stark no pudo decir antes de morir en 'Avengers: Endgame'

Un detalle de la película Avengers: Endgame se dio a conocer: la frase que no pudo decir Tony Stark antes de morir.

Esto, debido a que publicaron el libreto del filme de superhéroes, que se encuentra en plena carrera por ganar el premio Oscar por Mejor Guión Adaptado.

Según lo señalado por ComicBook, cuando Iron Man se sacrifica para derrotar a Thanos, robándole todas las Gemas del Infinito para hacerlo desaparecer a él y su ejército, Tony Stark murió sin poder decir sus últimas palabras.

Según el guión, el último pensamiento del personaje de Robert Downey Jr. fue "lo siento". Este momento puede ser leído en la página 135 del escrito.

Cabe recordar que la trama de la cinta se centraba en la familia que había formado Tony Stark. El "lo siento", según reporta el citado medio, podría significar que el héroe puede sentir culpa por dejar a Pepper, pero también por dejarla sola con la crianza de Morgan, su hija.

Pese a que el héroe no pudo decir estas palabras, sus ojos sí reflejaron el sentimiento en la icónica escena.

i should not have read these pages pic.twitter.com/copSrDx9uw