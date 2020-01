Los ingleses de The xx escribieron en sus redes sociales que, durante este nuevo año, deberían lanzar nueva música.

"¡Esperamos el 2020! Hemos estado trabajando en música nueva y estamos ansiosos por compartirla contigo. ¡Esperamos que tengan un gran año!", señalaron.

I See You, el último álbum de estudio de The xx, salió en 2017; en 2018 editaron un disco de remezcla.