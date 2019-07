Espectáculo sinfónico de Metallica llegará a Chile en septiembre

Metallica Show remecerá Santiago el próximo 8 de septiembre cuando presente su prestigioso concierto sinfónico en el Teatro Coliseo.

Quienes serán los encargados de dar vida a los cuatro jinetes del apocalipsis serán Garage Days, banda tributo oficial de los estadounidenses, los cuales acompañarán a la orquesta de 50 músicos.

En abril de 1999, el conductor estadounidense Michael Kamen junto con Metallica grabaron un concierto único, Symphony and Metallica, donde los músicos respaldados por una Sinfónica de San Francisco tocaron 21 canciones ante una multitud de miles de personas.

Después de 15 años, a muchos fanáticos les gustaría tener una idea de ese programa legendario, pero la complejidad de este grandioso desempeño asusta incluso a los productores profesionales.

Sin embargo, después de un largo período de reflexión un equipo de profesionales con ideas afines se ha atrevido a revivir el legendario espectáculo, combinar el heavy metal con una orquesta sinfónica, dando paso a una nueva vida en singles de éxitos clásicos como Nothing Else Matters, Enter Sandman, Master of Puppets.

Las entradas para Metallica Show Sinfónico en Chile estarán a la venta a partir del próximo lunes 15 de Julio a través de sistema Puntoticket.