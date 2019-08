Escultor tras votación por 'Sentados frente al mar': 'Es un guiño al plebiscito del 88'

"Estoy agradecido de todos los que votaron". Esas fueron las primeras palabras de Robinson Barría, escultor tras "Sentados frente al mar" la obra que se quedará en la costanera de Puerto Montt tras una votación ciudadana.

"No estaba preocupado", admitió el artista desde el día de la elección. "No me cabía la menor duda que iba a ganar", agregó, esperando que ahora se le dé dignidad a la obra y que, con el presupuesto que se encuentra disponible, le gustaría hacer más esculturas. "Tenía la confianza porque cada foto es un voto", dijo contento.

Además, manifestó que ni él mismo quedó conforme con el resultado de las figuras enamoradas. "No era mi idea, en cuanto a figura humana. Lo tuve que hacer muy rápido", admitió.

"Pero lo medular, para mí lo más importante era que naciera el 14 de febrero, no podía ser otra fecha. Entonces, yo entregué todo muy rápido y gracias a eso pasó lo que pasó, que fuera popular y haya trascendido nuestras fronteras", precisó.

Respecto a un eventual cambio en los rostros de las figuras, fue tajante. "Eso no lo entiendo. Hay que situarse en el contexto de la canción de Los Iracundos, es desgarradora. Me duele, fue la primera que me aprendí, me marcó de niño por la tristeza que tiene, me da pena. Todos hemos sufrido esta situación de romper una relación de amor. No pueden estar contentos. Las figuras no se pueden alegrar porque ese es el valor que tienen. No podemos a una cerámica precolombina arreglarle la nariz porque no nos gusta. Es una aberración", expresó, llamando a mejorar el entorno donde están emplazadas.

Además, Barría destacó cómo la gente se apropió de su obra. "Es una escultura participativa, interactiva. La pintan, la despintan, la disfrazan. El color original hace tiempo dejó de estar. Es una forma eminentemente popular en su forma y fondo", valoró.

Incluso, hizo hincapié en lo que consideró una "consulta popular fraudulenta". "O sea, a pesar del fraude, ganamos. Es un guiño como al plebiscito del 88 porque tenían todas las herramientas para ganar, toda la publicidad, toda la imagen corporativa fue para inducir el voto y que fuera derribada la escultura. Eso hay que denunciarlo porque, además, cualquiera podía votar por cualquier opción muchas veces. No se puede jugar con el voto popular", aseguró.