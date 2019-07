Escultor del Museo de Cera en Las Condes: 'Me siento como 'caca de perro''

Marcelo Ríos se encargó de instaurar la polémica por el Museo de Cera de Las Condes. Si ya las críticas en redes sociales y de los visitantes habían sido duras contra el grupo de escultores que realizaron el trabajo para la exposión, ahora fue el exnúmero uno del mundo que lanzó ácidas críticas contra Rómulo Aramburú, artista a cargo de su figura.

El escultor, en conversación con Isidora Monsalvez de Radio ADN, comentó que: "me retocaron muchas imágenes, estoy muy enojado con eso, yo no se cómo pueden estar esas figuras retocadas tan mal. Están jugando con mi nombre, me están pasando a llevar como quieren. Me están denostando, como si yo fuera cualquier cosa", aseveró.

Respecto a las críticas del tenista nacional, el artista fue tajante: "el comentario del señor Marcelo Ríos es lo peor que me pueden decir. Se fue del país porque lo denostaron tanto y él está haciendo lo mismo, sin siquiera haber estudiado algo, me siento igual que 'caca de perro', así me siento", comentó Aramburú.