Escucha el nuevo álbum de Ed Sheeran de colaboraciones con otros famosos artistas

El cantante Ed Sheeran estrenó este viernes su esperado nuevo álbum No. 6 Collaborations Project, que contiene canciones con otros famosos artistas.

El disco tiene 15 temas en total, donde destacan las canciones de diferentes estilos con Camila Cabello y Cardi B, Travis Scott, Skrillex, Eminem y 50 Cent, así como las que ya habían sido estrenadas con Justin Bieber y con Bruno Mars y Chris Stapleton.

Asimismo, una de las sorpresas fue la colaboración con el argentino Paulo Londra, Nothing on you, que en solo horas tiene más de 1 millón de reproducciones en Youtube.

Puedes escuchar el álbum completo en YouTube o Spotity.