Escritora de libro sobre Friends: 'Ninguna otra serie ha tenido el mismo impacto y resistencia'

"I’ll Be There For You" no es solo la canción de The Rembrandts que acompañó los 236 capítulos de la popular serie Friends. Así también se titula el libro de la periodista estadounidense Kelsey Miller, una retrospectiva a la comedia que este 22 de septiembre celebra 25 años de su estreno.

"Ninguna otra serie de televisión ha tenido el mismo impacto y resistencia que Friends. Estaba entusiasta de escribir sobre la historia del programa en sí, pero también la del fenómeno de Friends", dijo la autora de la publicación a ADN.

Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe y Joey fueron un éxito en sintonía a lo largo de diez temporadas, entre 1994 y 2004. La clave, según Miller, es que "es un programa muy bien escrito e interpretado. Pero creo que una de las principales razones de su popularidad mundial es el hecho de que es un programa sobre la amistad. Ese es un concepto atemporal y universal que resuena con todos, en todas partes".

La investigación de la periodista repasa las tendencias que impuso la historia ambientada en Nueva York, desde el culto al café o el corte de pelo que tenía el personaje de Jennifer Aniston. Asimismo, revela anécdotas y episodios ocurridos detrás de las cámaras.

"Creo que muchos lectores se sorprenderán al conocer los detalles de la infame demanda de Friends. Había escuchado de ella, y estoy segura de que muchos otros lo han hecho, pero no me di cuenta del gran impacto que tuvo en términos de acoso en los espacios de trabajo estadounidenses", comentó.

El caso alude al de una asistente de guion que soportó comentarios obscenos de sus compañeros y vio cómo sus propuestas de integrar personajes de color nunca fueron tomadas en cuenta. Tras ser despedida, presentó una demanda en contra del equipo de producción por acoso sexual y discriminación. Finalmente, en 2006, antes de la era #MeToo, la Corte desestimó la acusación.

La publicación de "I’ll Be There For You", que ya está disponible en librerías nacionales, fue potenciada por el nuevo boom que vivió la serie tras ser incluida en Netflix. "Muchos de los espectadores que siguen viendo Friends son jóvenes. Creo que eso habla de la resonancia duradera del show", dijo Miller.

Pese a que muchos fanáticos anhelan el regreso de la historia, la escritora piensa que no debe ser así. "El show fue sobre una etapa de la vida muy particular, y los personajes la han superado hace mucho tiempo. Creo que deberíamos disfrutar las repeticiones y no intentar sumar a una historia que ya es bastante genial", explicó.