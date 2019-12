Escena de Scarlett Johansson bailando en 'Marriage Story' se convirtió en meme

Historia de un matrimonio, la nueva película de Scarlett Johansson, no sólo ha cosechado importantes nominaciones a los Globos de Oro, sino que también escenas que se han transformado en memes del momento.

Tal es el caso de la escena donde vemos a la actriz bailando como si no hubiera mañana, la que ha sido adaptada con diferentes canciones de fondo como "Burrito Sabanero" o contextualizada en distintos momentos, como por ejemplo compararla con los comerciales de "fármacos cuando los efectos secundarios incluyen muerte".

Recordemos que, pese a llevar poco más de una semana de estreno, Marriage Story acumula nominaciones a los Globos de Oro como Mejor Película Dramática, Mejor Actor Dramático, Mejor Actriz Dramática y de Reparto, Mejor Guion y Banda Sonora.

Se tenía que hacer y se hizo: Scarlett Johansson dancing to 'Nobody' by Mitski pic.twitter.com/V26ZwLCEyC