Es oficial: Neo y Trinity estarán de regreso en Matrix 4

Tras varios rumores, por fin se confirmó que Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss retomarán sus papeles como Neo y Trinity en la nueva Matrix 4, la cual estará escrita y dirigida por Lana Wachowski.

Según anunció Variety, Warner Bros. Pictures y Village Roadshow Pictures producirán y distribuirán globalmente la película.

Sobre el anuncio, Toby Emmerich, Presidente de Warner Bros. Picture Group, comentó que "no podríamos estar más emocionados de volver a entrar en The Matrix con Lana. Ella es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de The Matrix".

Por su parte, esto es lo que ha dicho Lana Wachowski sobre la cuarta entrega es que "muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad son aún más relevantes ahora. Estoy muy feliz de tener a estos personajes en mi vida y agradecido por otra oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos".