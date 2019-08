'Es escándalo para los que no creen': La defensa de pastoral de universidad tras polémica

Polémica causaron las publicaciones en redes sociales de la Pastoral de Derecho de la Universidad de Los Andes, donde el Centro de Alumnos de la carrera se desligó de las publicaciones, asegurando que la pastoral no depende de la institución.

Cabe recordar que todo comenzó cuando mediante sus historias de Instagram, compartieron una cita de Mónica de Hipona, santa de la Iglesia Católica.

"Cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues… no peleamos", se leía en el mensaje bajo el título de "patrona de mujeres casadas".

Defensa de la pastoral

Debido a la viralización y cuestionamientos de la cita, mediante un comunicado la pastoral explicó que "dicha frase resume el testimonio de caridad (amor a Dios) que nos dejó Santa Mónica en la lógica de la Cruz de Cristo, que, como muestra la historia, es escándalo para los que no creen".

"Refleja una elección libre de 'poner la otra mejilla', tal como lo hizo Jesús y muchos santos mártires, hombres y mujeres, que dieron la vida por la salvación de las almas", agregaron.

La organización sostuvo que "no pretendemos justificar la violencia del hombre a la mujer, ya sea física o psicológica, sino rescatar la resulta fe de la santa".

Asimismo, sostuvieron que ante las reacciones "violentas" a dicha publicación, "advertimos una ideologización desde la dialéctica feminista". Bajo esa lógica, "todo el mensaje cristiano sobre el matrimonio y la familia resultan incomprensibles".

Como solución, anunciaron que pronto convocarán una "actividad para reflexionar sobre las diferencias entre el mensaje cristiano y algunas ideologías contemporáneas, como el feminismo".

Otras publicaciones

Por otra parte, se dio cuenta que en otras publicaciones también hay particulares descripciones. Por ejemplo, a la santa Luisa la catalogaron como "modelo de esposa, pues con su bondad logró transformar a su esposo que era violento y duro de corazón", haciendo un llamado a rezar "por todos los que tienen un padre violento y duro de corazón".

También resaltan a santa Rita de Casia por ser "hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada, madre viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta".