'Es como una novela': Aylén Milla confesó que sigue enamorada de un antiguo amor

La exchica reality Aylén Milla hizo una declaración en el último capítulo de Podemos hablar de CHV que hizó revolucionó a las redes sociales: sigue enamorada de un antiguo amor.

La modelo argentino estuvo un año con un hombre árabe llamado Mohamed, a quien conoció en Dubai, y con quien terminó hace más de un año.

Pese a esto, confesó que "seguimos enamorados, pero no hay nada que hacer. Es como una novela. Ya no hay chance, me resigno, es como un amor que guardo en el cajón".

La trasandina detalló que el motivo de la ruptura fue porque "mi visa se terminó y yo tenía que volver".

"Nos despedimos llorando, 'espero volverte a ver', hablamos siempre, pero nada. Lo respeto y entiendo que él hace su vida como yo la mía", sostuvo.

Milla estuvo en pareja con otra persona luego de esto. "A la mayoría de mis ex les guardo mucho cariño", aseguró.