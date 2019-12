Ernesto Belloni prepara debut en Viña 2020 y enfrenta críticas: 'Quiero pagar y hacer mi mea culpa'

Ernesto Belloni está confirmado en el humor del Festival de Viña la noche del martes 25 de febrero, compartiendo jornada con Ana Gabriel y Pimpinela, y adelantó en Ciudadano ADN el tono que tendrá su rutina, que mezclará a su emblemático personaje "Che Copete" y al propio Belloni como humorista.

"En este escenario uno tiene que entrar a sorprender, y eso significa que una gente vea lo que nunca ha visto de mí, y otros lo de siempre", dijo un Belloni que aseguró que "nunca me interesó ir" a la Quinta Vergara.

Según relató, "me llamaron mucho antes del estallido social, dije 'lo voy a pensar'. Llegué de un viaje al extranjero el 17 de octubre, y empecé a ver lo que estaba pasando: mis hijos estaban preparando unas botellas con agua en la cocina. 'Vamos a la marcha, a reclamar', 'pero si yo te pagué la universidad', les dije. 'No es para nosotros, tenemos amigos, por ellos vamos'". Fue entonces cuando el comediante se decidió. "Llamé a los ejecutivos y dije 'voy a poner el pecho', porque considero que va a ser un festival histórico y quiero ser parte de esta historia y un aporte".

Por lo pronto, ya anunció que donará parte del dinero que gane por su actuación en Viña, e iniciará una campaña con todos los humoristas para que sigan sus pasos. "Hay gente que se opone a que se haga Viña. Dicen que se podría ocupar la plata en otras cosas, y tienen razón, pero la plata la ponen los auspiciadores y genera una plata para la Municipalidad que es muy importante. Además, hay un canal muy complicado que es canal 7 donde no queremos más despidos", comentó, esperando que Viña 2020 "sea un festival medio socialista".

Aunque Belloni apoya "absolutamente" las demandas del estallido social, "hay cosas que me asustan, como el no más AFP. Yo llevo 50 años trabajando, y la plata que está adentro, qué hago con mi plata", pero también asegura que "quiero que mis hijos no me vean indiferente a lo que pasa".

Belloni tenía 16 años para el Golpe de 1973 y creció como persona y artista en dictadura. "Tengo un recuerdo de mucha censura", recordó. "Me inicié en este oficio con ‘Los años dorados de la Tía Carlina’, un espectáculo de transformistas, y me decían 'esto no puede ser'. Me costó encontrar un local para trabajarlo". Por eso, en el Festival de Viña promete un guiño a esta etapa de su carrera. "Me parece muy importante que la gente integre y respete la condición sexual de la persona", consignó.

Y ante las duras críticas que se le han hecho por sus rutinas machistas en el pasado, se apura en aclarar que "yo cambié hace tiempo, no hago más shows con mujeres", porque "uno de mis hijos me dijo que en las redes sociales estaban hablando de un viejo degenerado. Que te digan eso es súper fuerte. Y lo corté". Sin embargo, precisa que "eso se hacía en un momento donde todo el mundo lo aceptaba, y todos ganaban plata. Somos un país machista. No somos tan culpables, ese machismo viene de la historia. Pero entendí el mensaje, y se acabó. Yo soy un icono de ese machismo y yo quiero ahora que los hombres entiendan el cambio. Traspasarles ese cambio. Esa es mi labor y uno de mis aportes".

A la hora de opinar sobre los demás confirmados del humor de Viña 2020, Belloni dice que "Kramer no me llama la atención, pero es una muy buena opción para distender", y reflexiona que "hoy día está más limitada la cosa, más sensible", consciente de que antes se aceptaban chistes "de la suegra, de los gangosos, y hoy ni un gordo, ni un flaco, ni un gay. Pero yo de un chiste simple me río".

En su preparación, Belloni asegura haber hablado con varios humoristas de la vieja guardia antes de este desafío, y su principal conclusión es que el escenario de Viña de Mar "es distinto. Salomón y Tutu Tutu dijeron 'cometimos el error soberbio de no escuchar'. De Jani Dueñas me gusta mucho su humor pero estaba equivocada de escenario", comentó sobre algunos sonados fracasos del humor viñamarino.

Sin embargo, adelanta, "yo no tengo miedo, y voy a poner el pecho a las balas porque quiero tener paz, por mi edad, quiero antes de morir, pagar y hacer mi mea culpa. Quiero quedar tranquilo conmigo mismo y que mis hijos digan 'papá escuchaste, cambiaste, entendiste el mensaje de la gente'. Ya entendimos el mensaje de las mujeres".

Alejado televisivamente de la figura de Kike Morandé, tras ser despedido de "Morandé con Compañía", Belloni consideró que el animador "a lo mejor también cambió. A lo mejor su pose de patrón de fundo no, pero no hay mujeres ni hay un derroche de plata. El único problema es que es amigo de este otro".