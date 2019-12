'Era ignorante': Camila Cabello pidió disculpas públicas por tuits racistas en 2012 y 2013

Camila Cabello se disculpó públicamente por usar términos racistas en el pasado, específicamente en algunas publicaciones de 2012 y 2013 que hizo en Twitter.

En ellos, la intérprete de "Havana" utilizaba términos crueles y despectivos hacia los afroamericanos.

A través de un comunicado, la cantante comenzó diciendo que "cuando era más joven, usaba un lenguaje del que me averguenzo profundamente y del que me arrepentiré para siempre".

"Era ignorante. Tan pronto como supe sobre la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este lenguaje horrible y doloroso, me avergoncé de haberlo usado", agregó.

"Me disculpé entonces y me disculpo nuevamente ahora. Nunca lastimaría intencionalmente a nadie, y lo lamento desde el fondo de mi corazón", expresó.

Finalmente, señaló que "estos errores no representan a la persona que soy o fui". "Mi posición es para el amor y la inclusión, y mi corazón nunca ha tenido una pizca de odio o división", sentenció.

This a good and very elaborate apology. This is PLENTY. Thank you and I appreciate you @Camila_Cabello pic.twitter.com/R1B5Qq7Kjm