Encuentran sin vida a Cha In-ha, popular actor surcoreano

Una vez más, el mundo del espectáculo de Corea del Sur se vio sacudido por la muerte de una de sus estrellas. El actor Cha In-ha, de 27 años, fue encontrado muerto en su casa, por causas que no fueron reveladas a los medios.

La agencia Fantagio, que representaba al ídolo oriental, señaló en un comunicado que "nos sentimos devastados por entregar noticias tan desgarradoras y desafortunadas (…) pedimos fervientemente que no se difundan los rumores y que no se divulguen informes especulativos para que su familia lo despida en paz". Los funerales del actor se harán en privado.

Sus últimos trabajos, realizados durante este año, fueron los dramas "Love with Flaws" y "The Banker". En 2017 formó parte de Surprise U, grupo de actores y cantantes que lanzaron un EP denominado "I Do".

La muerte de Cha In-ha se suma a la de las cantantes Goo Ha-ra y Sulli, quienes también fueron halladas muertas en sus respectivos hogares. Estos dos decesos fueron vinculados al acoso cibernético y la violencia de género.