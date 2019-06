Encuentran muerto a popular youtuber Desmond 'Etika' Amofah

El popular youtuber estadounidense Desmond "Etika" Amofah fue encontrado muerto a sus 29 años tras estar desaparecido desde el pasado 19 de junio.

Etika contaba con más de 800 mil seguidores en la plataforma de video por streaming, donde realizaba transmisiones jugando videojuegos como Super Smash Bros., entre otros de Nintendo, y ya había relatado que le incomodaba su fama en Internet.

El cuerpo fue encontrado este lunes, siendo identificado al día siguiente por las autoridades que adelantaron que aún investigan las causas de su muerte.

Medios estadounidenses apuntan a que el youtuber realizó varias publicaciones revelando su interés en acabar con su vida, y en su último video que posteriormente borró de la plataforma comentaba lamentar haber alejado el apoyo de sus cercanos y que se sentía "consumido" por las comunidades de Internet: "Dejen que mi historia sea una advertencia de involucrarse demasiado en la mierda de las redes sociales", señaló.

We regret to inform that Desmond Amofah aka Etika has been found deceased. https://t.co/sedwZZxglw